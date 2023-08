Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz, Mercedes-Benz, Porsche AG.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Auf dem weltweit wichtigsten Automarkt China stocke die Nachfrage auch im August. Laut Prognosen des Branchenverbands PCA (Passenger Car Association) dürften die Auslieferungen von Pkw an Endkunden im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf 1,85 Millionen Autos zurückgehen, wie es am Donnerstag in Peking geheißen habe. Gegenüber dem Vormonat sei aber ein Plus von knapp fünf Prozent zu erwarten.Hintergrund des im Jahresvergleich mauen Abschneidens im August und den beiden Vormonaten seien Kaufanreize, welche die Volksrepublik vor einem Jahr gemacht habe, um die Autokonjunktur nach Einbußen der Covid-Pandemie wieder anzukurbeln.Weiter starken Auftrieb im Land bekämen hingegen auch im August Elektroautos. Die Zahl der ausgelieferten Pkw mit alternativen Antrieben habe gegenüber dem Vorjahresmonat den Schätzungen zufolge um knapp ein Drittel auf rund 700.000 Fahrzeuge zugelegt, habe es vom PCA geheißen. Bei der gegenwärtigen Entwicklung der Verkäufe würden Branchenkenner damit rechnen, dass Elektroautos die Verbrenner in der Verkaufsstatistik bald überholen würden.Auslieferungszahlen aus China seien auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive Audi und Porsche), BMW und Mercedes-Benz besonders wichtig, denn das Land sei für sie in aller Regel der größte Einzelmarkt. Im stark wachsenden Geschäft mit Elektroautos hätten deutsche Anbieter dort aber einen schweren Stand. Die Wolfsburger Kernmarke VW Pkw etwa habe in diesem Jahr den über Jahrzehnte gehaltenen Titel des Marktführers in China an den Elektroautobauer BYD abgeben müssen, auch Audi habe Probleme. Tesla habe im Frühjahr dort einen großen Preiskampf entfacht, um den eigenen Absatz anzukurbeln.Anleger bleiben hier mit einem Stopp bei 195,00 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link