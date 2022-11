Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Berkshire Hathaway, Charlie Munger, habe die Performance des Elektroauto-Pioniers gelobt. Es sei eine erstaunliche Leistung in der US-Autoindustrie, so Munger. "Ich war sicherlich überrascht, dass Tesla so gut abgeschnitten hat", sagte der Vize der Investmentholding Berkshire Hathaway Charlie Munger in einem CNBC-Interview. "Wir haben seit langer, langer Zeit kein erfolgreiches neues Autounternehmen mehr gehabt. Was Tesla im Autogeschäft geschafft hat, ist ein kleines Wunder", habe Munger gesagt.Zwischenzeitlich sei Tesla zu einem der wertvollsten Unternehmen an der Wall Street aufgestiegen. Vom Hoch bei 310 USD habe die Aktie in den letzten Wochen aber deutlich korrigiert. Während Dan Ives von Wedbush die Tesla-Aktie zuletzt von seiner "Best Ideas"-Liste gestrichen habe, bleibe Adam Jonas von Morgan Stanley bullish."Die Aktionäre bleiben diejenigen, die immer wieder von den Musk'schen Twitter-Possen getroffen werden. Die Aktie befindet sich jetzt tief in der Investoren-Strafbox, bis die Auslieferungen Anfang Januar eintreffen und wir ein besseres Gefühl für den Auslieferungs-/Produktionsverlauf im Jahr 2023 bekommen", habe Wedbush-Analyst Ives in einer Mitteilung an die Kunden geschrieben. Sein Kursziel habe der Experte von 300 auf 250 USD gesenkt.Adam Jonas von Morgan Stanley halte dagegen. "Die Tesla-Aktie befindet sich derzeit im Strudel einer rückläufigen Stimmung. Die Anleger scheinen zunehmend besorgt über die möglichen Auswirkungen auf die Verbraucherstimmung, die sich kurzfristig auf das Geschäft von Tesla auswirken könnten", so Jonas in seiner neusten Studie.Die Tesla-Aktie habe in den letzten Wochen deutlich Federn lassen müssen. Nicht nur die Zahlen für das dritte Quartal seien an der Börse nicht sonderlich gut angekommen, sondern auch der Twitter-Deal von CEO Elon Musk sorge für Stirnrunzeln bei den Aktionären. Charttechnisch müsse die wichtige Unterstützung bei 179,83 USD verteidigt werden. Der Fokus liege jetzt auf den Auslieferungszahlen für das vierte Quartal. Im Auto-Sektor bevorzuge "Der Aktionär" die Porsche AG-Aktie, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link