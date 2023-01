NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bernstein glaube bei der Tesla-Aktie noch an ein Kursziel von 150 USD, auch weil die Stimmung schon "horrormäßig" schlecht sei. Das sehe Söllner anders: Immer noch würden ARK Invest und Bullen nachkaufen und die Überbringer der harten Wahrheit beschimpfen und nicht Verführer wie CEO Elon Musk, der vor dem schwachen Q4 erneut für Milliarden Dollar Aktien (auch an seine Fans) verkauft habe. Selbst die kalte Dusche Preissenkung werde jetzt von Bullen als "Power Move" verherrlicht.BMW oder BYD würden immer neue Modelle in den Ring werfen und ein günstiges Tesla-Volumenmodell dürfte nicht vor 2025 in den Preiskampf ziehen. Das große Bild ändere sich, da Strom schmutziger und teurer werde. Still und heimlich löse sich gerade Volkswagen von seinem 100%-Elektroauto-Motto. Vorbild BMW. Die Bayern seien für ihre Technologieoffenheit hart kritisiert worden und sind nun in einer Pole position: Sie hätten ein überlegtes Wachstum bei Elektroautos (ohne Überkapazitäten) und ein nach Ende des Chipengpasses wieder funktionierendes klassisches Geschäft. Unterschätzt: Der Markenwert von BMW liege wie der von Tesla (hier Tendenz sinkend) bei rund 50 Mrd. Euro, der Börsenwert hingegen bei nur 57 Mrd. Euro (KGV 6), während Tesla rund sechs Mal so viel (Über-)Gewicht (KGV 25) auf die Börsenwaage bringe.Auch Tesla könnte eines Tages gestärkt aus der Situation hervorgehen. Immerhin: Musk reagiere hart und beherzt auf die Krisensituation. Aber zunächst wehe der Tesla-Aktie und den Margen noch lange ein eisiger Wind ins Gesicht, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:113,02 EUR -0,72% (13.01.2023, 22:26)