Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

154,92 EUR -0,81% (09.05.2023, 13:13)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

171,79 USD +1,02% (08.05.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Vor etwas über einem Jahr habe CEO Elon Musk erstmals über einen potenziellen Einstieg des US-Elektroautobauers in die Lithium-Raffination gesprochen. Hintergrund gewesen seien die stark gestiegenen Preise des Rohstoffs. Seitdem seien die Kosten für Lithium zwar wieder deutlich gesunken, den Vorstoß wage Tesla aber dennoch.Am Montag sei in Corpus Christi in Texas in Anwesenheit von Elon Musk und dem texanischen Gouverneur Greg Abbott der erste Spatenstich für die geplante Lithium-Raffinerie gesetzt worden. Die Anlage koste Tesla 375 Mio. USD und solle die heimische Versorgung mit dem für die Batterieherstellung wichtigen Rohstoff Lithiumhydroxid sicherstellen.Aussagen Musks zufolge wolle Tesla in der Raffinerie ausreichend Lithium in Batteriequalität produzieren, um jährlich 1 Mio. Fahrzeuge mit Akkus zu versorgen. Damit würde die Produktion die übrigen Raffineriekapazitäten Nordamerikas übersteigen. Die Fertigstellung der Fabrik sei für 2024 angesetzt. Die volle Produktionskapazität solle im Jahr darauf erreicht werden.Durch den Einstieg in die Lithiumverarbeitung stelle Tesla nicht nur die Versorgung mit dem Rohstoff sicher. Durch die Produktion in den USA erfülle der Konzern auch eine wichtige Vorschrift des Inflation Reduction Act, um in den Genuss von Steuergutschriften zu kommen. Einen ähnlichen Schritt habe vor kurzem auch Rivale BYD verkündet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: