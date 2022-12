Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla wolle mit Blick auf die Wasserversorgung in der Region Grünheide rund um sein Werk selbst nach Grundwasservorräten suchen. Es gehe um Pumpversuche, um die Datenlage zu verbessern und auf dieser Basis wasserwirtschaftliche Entscheidungen treffen zu können, habe es vom Unternehmen am Mittwoch zu der Eigeninitiative geheißen. Wasser selbstständig fördern wolle Tesla nach eigenen Angaben nicht. Das sei nicht das Ziel und rechtlich so auch gar nicht möglich.Ganz grundsätzlich sei dem Unternehmen bewusst, dass das Thema perspektivische Wasserverfügbarkeit die Region sehr bewege, habe es geheißen. Man habe deshalb überlegt, wie Kommunen und Wasserverbände in dieser Hinsicht unterstützt werden könnten, um die existierende veraltete Datengrundlage aus den 1970 er Jahren zu verbessern. Zuvor hätten das Magazin "Stern" und RTL berichtet, dass Tesla für seine Autofabrik selbst nach Wasser suche.Für die Suche nach Grundwasservorräten seien nach Angaben von Tesla Hydrogeologen hinzugezogen worden. Pumpversuche sollten bei Genehmigung durch die Wasserbehörden in Gebieten des Fürstenwalder Wasserverbandes unternommen werden. Der Verband habe das auf Nachfrage bestätigt. Die Kosten dafür übernehme Tesla, es handle sich um einen siebenstelligen Betrag, so der Autobauer. Derzeit fehle dem Unternehmen nach eigenen Angaben für die Pumpversuche noch die wasserrechtliche Erlaubnis. Bei der Antragseinreichung sei man in der Vorbereitung.Die Wassertafel Berlin-Brandenburg habe die Pläne kritisiert. Die Bürgerinitiative sehe die geplante Suche als Vorwand dafür, den weiteren Wasserbedarf für die nächste Ausbaustufe zu decken. Der ortsansässige Wasserverband Strausberg-Erkner habe Tesla vertraglich Wasser nur für die erste Ausbaustufe zugesagt. Der Vertrag sehe eine Lieferung von 1,8 Millionen Kubikmeter pro Jahr an den Autobauer vor.Die Tesla-Aktie sei zuletzt wieder unter Druck gekommen. Doch die Bewertung sei noch immer sportlich. Ein Einstieg drängt sich daher nicht auf, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 07.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link