Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

710,50 EUR -0,45% (15.07.2022, 09:19)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

707,70 EUR +1,16% (15.07.2022, 09:04)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

714,94 USD +0,54% (14.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einer der wichtigsten Experten hinter Teslas Fahrassistenz-System Autopilot verlasse den Elektroauto-Hersteller. Andrej Karpathy habe in der Nacht zum Donnerstag angekündigt, dass er wieder mehr Zeit mit technischer Arbeit rund um die Entwicklung künstlicher Intelligenz verbringen wolle. Karpathy sei seit 2017 bei Tesla und unter anderem dafür zuständig gewesen, dass Autopilot seine Umgebung erkennen könne.Tesla versuche gerade, das Autopilot-System von relativ einfachen Aufgaben wie dem Halten von Spur und Abstand für den Betrieb in der Stadt mit Ampeln, Kreuzungen und Vorfahrtsregeln fitzumachen. Wie Videos von Beta-Testern zeigen würden, mache die Software zum Teil aber noch eklatante Fehler, die vom Menschen am Steuer korrigiert werden müssten.Zum Training des Autopilot-Systems gehöre auch, dass Menschen für sie Objekte im Bild benennen würden. Einen Teil damit beschäftigter Mitarbeiter habe Tesla jüngst bei einem Stellenabbau entlassen. US-Behörden würden gerade die Autopilot-Software nach einer Serie von Unfällen untersuchen.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Einstufung für Tesla vor den Quartalszahlen, die am 20. Juli veröffentlicht würden, auf "outperform" mit einem Kursziel von 1.000 US-Dollar belassen. Der Elektroauto-Hersteller dürfte einen Gewinn je Aktie von 1,31 US-Dollar ausweisen, womit er deutlich unter der Konsensschätzung von 1,86 Dollar liege, habe Analyst Dan Levy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Er gehe von niedrigeren Margen aus. Zudem gebe es wohl Wertberichtungen auf Bitcoin-Bestände.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: