Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.2023 stehe bei Tesla, seinen Kunden und Investoren v.a. eines im Mittelpunkt: die Preissenkunken. Angefangen im Oktober 2022 in China habe der US-Elektroautobauer ab diesem Jahr weltweit eine Reihe von Preisnachlässen durchgesetzt. Kürzlich aber habe der Konzern die Preise angehoben. Anlegern stelle sich nun die Frage: nachhaltig oder vorrübergehend?Am Dienstag habe Tesla die zweite Preiserhöhung seit Präsentation der Quartalszahlen mitgeteilt. Mitte April hätten Anleger insbesondere auf die deutlich zurückgegangene Marge enttäuscht reagiert. Seitdem hätten sich die Tesla-Modelle S und X in den USA um 2.500 USD verteuert. Die günstigeren Modelle 3 und Y seien lediglich um 250 USD respektive 2.000 Yuan in China gestiegen.Im Vergleich zu den vorangegangenen Nachlässen seien die Preissteigerungen allerdings eher gering. Zudem habe Bloomberg am Mittwoch geschrieben, dass erneute Rabatte realistisch seien. So berichte das Nachrichtenportal mit Verweis auf den Tesla-Experten und Twitter-Nutzer @TroyTeslike, dass der Auftragsbestand bei lediglich rund 72.000 Bestellungen liege. Im Juli 2022 habe dieser Wert noch bei 476.000 gelegen."Der Aktionär" habe ebenfalls schon gewarnt: Kurzfristig bleibe das Risiko sinkender Margen und eines rückläufigen Gewinns je Aktie. Weitere Rücksetzer der Aktie seien wahrscheinlich. Langfristig dürfte Tesla aber gestärkt aus dem Preiskampf hervorgehen. Ein Einstieg dränge sich aktuell allerdings nicht auf. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 130 Euro beachten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU