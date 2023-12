Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

225,55 EUR +2,71% (14.12.2023, 16:53)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

248,41 USD +3,81% (14.12.2023, 16:39)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unverändert mit "buy" ein.Die Deutsche Bank gehe davon aus, dass die Auslieferungen von Tesla im vierten Quartal die Markterwartungen erfüllen würden, sehe jedoch aufgrund des begrenzten Volumenwachstums im nächsten Jahr ein erhebliches Abwärtsrisiko für die Konsensschätzungen für 2024. Für das vierte Quartal schätze das Unternehmen die Auslieferungen weiterhin auf 476.000 Einheiten, sodass Tesla die Jahresprognose von 1,8 Mio. Einheiten erreichen könnte.Das größere Risiko bestehe darin, dass die Erwartungen für 2024 sowohl beim Wachstum als auch bei den Gewinnen nach unten korrigiert würden, da Tesla offen zugegeben habe, dass sich das Unternehmen jetzt in einer Zwischenphase mit geringerem Wachstum befinde, so die Analysten in einer Research Note.Deutsche Bank sage, dass Tesla nach dem sehr starken Wachstum des Model 3 und des Model Y in den letzten fünf Jahren dem Erreichen des vollen Volumenpotenzials vor der Einführung der nächsten Generation der Plattform näher komme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: