Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Für Bullen habe der Himmel lange Zeit voller Geigen gehangen. Doch nun ändere sich alles. Ehemalige Optimisten würden ihre Meinung radikal ändern. Sei das Wachstum vorbei?Deutschlands Autoexperte Prof. Dudenhöffer habe lange Zeit immer ein gutes Wort für Tesla übrig gehabt. Doch nun trete er knallhart auf die Euphoriebremse. Er schreibe dem "Aktionär": "Mit wenig Produktneuerungen, aber enorm starken Wettbewerbsumfeld, steigenden Produktionskapazitäten, dem Abbau der Umweltprämie in Deutschland und sinkender Markensympathie kommt Tesla in Jahr 2023 in eine Sandwich-Position."Während viele von immer weiter steigenden Gewinnen beim US-Elektroautopionier träumen würden, hätten letzte Woche erste Analysten ihre Schätzungen gesenkt und würden für 2023 nun rückläufige Erträge bei Tesla sehen. Auch Prof. Dudenhöffer erwarte Gegenwind in Deutschland und China, weswegen er nun klarstelle: "Die hohen Tesla-Gewinnmargen des Jahres 2022 sind im Jahr 2023 bei Tesla nicht wiederholbar."Prof. Dudenhöffer zufolge würden 2023 Tesla Produktionskapazitäten für mehr als 2 Mio. Fahrzeuge vorhanden sein, falls sich die Fabriken in Austin (Texas) und Berlin nach Plan entwickeln würden. US-Analyst Gordon Johnson habe dem "Aktionär" seine Schätzung verraten, wonach die Nachfrage mittlerweile deutlich unter solchen Kapazitäten liege.Auch hierzulande sinke die Preismacht, wie Autovermieter Nextmove gegenüber dem "Aktionär"durchblicken lasse und nun Deutschlands Autopapst knallhart benenne: "Während sich andere Autobauer gezielt Auto-Abo-Plattformen für ihre Fahrzeuge aussuchen bzw. eigene Auto-Plattformen betreiben geht Tesla sozusagen "über die Dörfer" und bietet auf vielen freien Marktplätzen seine Neuwagen an. Markenimages werden damit "ausgehöhlt" und die Fahrzeuge sozusagen mit Rabatten "verschossen"."In Deutschland seien bei Tesla deutlich steigende Neuwagen-Zulassungen auf Vermieter und Auto-Abo-Anbieter erkennbar. So seien im November 3.196 Tesla Neuwagen auf Vermieter zugelassen worden. Das entspreche 30% aller Tesla-Neuwagen-Zulassungen. Die steigenden Vermieterzulassungen seien ein deutliches Zeichen für Incentives und Rabatte, mit denen Tesla im Markt eingreife."Es gibt keinen großen Markt für 50.000-Dollar-Autos." Und: "Bei gleicher Bewertung wie BMW würde die Tesla-Aktie bei 14 Dollar gehandelt", sage Kult-Shortseller Mark Spiegel. (Analyse vom 31.12.2022)