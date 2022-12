Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

146,90 EUR +0,01% (15.12.2022, 09:16)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

156,80 USD -2,58% (14.12.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.12.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Starke unabhängige Lieferkette: Inmitten des weltweiten Halbleitermangels sei Tesla einen recht unkonventionellen Weg gefallen. Als man nicht in der Lage gewesen sei, die benötigten Computerchips zu beschaffen, habe das Unternehmen die vorhandenen Chips und modifizierte die Software, mit der sie betrieben worden seien, kurzerhand nach eigenem Belieben genommen. Im Gegensatz zu Tesla sei es den etablierten Automobilherstellern unmöglich gewesen, das Gleiche zu tun, da sie für ihre Software immer auf externe Zulieferer angewiesen seien. Die Produktion neuer Tesla-Modelle habe zu dieser Zeit ungebremst weitergehen können, Wartezeiten hätten signifikant reduziert werden können. Auch in Zukunft werde die emanzipierte Lieferkette ein wichtiges Asset bleiben.Weiterhin starke Margen: Mit einer 17%igen EBITDA-Marge liege der E-Autobauer auch deutlich über der seiner potenziellen Mitbewerber. Direkte Konkurrenten wie BMW (10%), Mercedes (12%) und VW (6%) könnten damit nicht mithalten. Zudem sei der Return on Equity mit über 33% ebenfalls signifikant höher als im Branchenschnitt, was impliziere, dass Eigenkapital sehr effizient einsetzt werde, um Erträge zu erzielen.Mitbewerber würden auf Überholspur wechseln: Diese hohen Margen würden sich in Zukunft auch die Autohersteller der "Old Economy" versprechen. VW weise derzeit einen Elektroautoanteil von 6% auf, bei BMW belaufe sich der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge an den gesamten Auslieferungen auf 7% - Tendenz weiterhin stark steigend. Zwar führe Teslas Model Y weiterhin die PKW-Neuzulassungen von Januar bis September in Österreich an, beim weltweiten Marktanteil an verkauften Plug-in- und Elektrofahrzeugen müsse man sich jedoch BYD geschlagen geben.Die Finanzierung von Musks Twitter-Deal habe in der jüngeren Vergangenheit zu Verkäufen von Tesla-Anteilen geführt, was zusätzlich für Kursdruck gesorgt habe. Musks Handlungen bei dem sozialen Netzwerk hätten zudem das Potenzial, das gute Markenimage von Tesla langfristig negativ zu beeinflussen. Außerdem stehe und falle die Kursentwicklung bis zum Jahresende mit den Auslieferungszahlen für das Schlussquartal, um letztendlich das ambitionierte Ziel von 1,4 Millionen E-Autos im Jahr 2022 doch noch zu erreichen. Die Analysten sähen dieses Ziel als zu ehrgeizig an - der Konsensus rechne mit weniger ausgelieferten Modellen. In der Zukunft liege bei Tesla der Fokus aber weiterhin am Bau und Vertrieb von Elektroautos, auch wenn man sich in der Zwischenzeit andere Standbeine geschaffen habe (Solaranlagen) oder derzeit im Aufbau sei (E-LKW "Semi Truck").Es werde schon länger über eine Erweiterung der Produktpalette spekuliert: Das neue, unbekannte Modell solle demnach deutlich unter der Preisspanne der anderen E-Autos liegen und gewohnt ehrgeizige Produktionskosten aufweisen - wie sich diese Produktpolitik auf die hervorragenden Margen auswirke, müsse sich erst noch zeigen. Teslas Marktanteil in dieser Branche schwinde kontinuierlich und die Amerikaner würden wohl auch weiterhin die Gejagten im Sinne von Branchenprimus bleiben.Auf der Bewertungsseite würden sich aber Teslas größte Nachteile finden: Würde man den E-Auto-Pionier als reines Automobilunternehmen bewerten, wäre der Aufschlag gegenüber seinen Mitbewerbern nicht unbedingt nachvollziehbar. Wenngleich sich offen gesagt weiterhin nur schwer ein Bewertungsansatz finde, der für einen noch so technologisch fortschrittlichen Konzern ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 32 (trotz der jüngsten Kursabschläge) für das Jahr 2023 rechtfertige.Zusammenfassend lasse sich festhalten, dass Tesla in einem weiterhin von starkem Wachstum geprägten Umfeld agiere, mit Innovation seine (zumeist) erfolgsverwöhnten Aktionäre begeistere, es aber in letzter Zeit zu kleineren und größeren Strohfeuern gekommen sei. Die hohe Bewertung trotz der ordentlichen Kursabschläge trage das Restliche dazu bei. Die berichteten neuen Rekorde bei Auslieferungen und die Verdoppelung des Gewinns gegenüber dem dritten Quartal 2021 seien von Investoren bereits eingepreist.Seine Empfehlung zur Tesla-Aktie ändert Helge Rechberger, Analyst der RBI, auf dem gegebenen tiefen Kursniveau dennoch auf "Kauf". Das Kursziel laute USD 190. Der Alptraum Twitter-Übernahme werde über kurz oder lang aus dem medialen Geschehen zurückgedrängt werden und die genannten positiven Aspekte zu Teslas Kernkompetenzen sollten wieder in den Fokus rücken. Nicht zuletzt die von Rechberger erwartete Erholung der NASDAQ im Jahr 2023 sollte bei gegebenem Beta der Tesla-Aktie zugutekommen. (Analyse vom 14.12.2022)