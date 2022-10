Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Gigafactory in Grünheide stelle derzeit etwa 2.000 Autos pro Woche her. Damit sei der E-Auto-Pionier aktuell noch weit von seinem ursprünglichen Produktionsziel von 500.000 Fahrzeugen p.a. entfernt. Jedoch arbeite Tesla weiter daran, seine ambitionierten Ziele zu erreichen.So solle Tesla am Freitag mit der Rodung von 70 Hektar Waldfläche begonnen haben, um die nächste Ausbaustufe für das Werk einzuleiten. Einen Antrag für die Bebauung der Fläche bereite der Autobauer bereits vor, wofür dann auch ein neues umweltrechtliches Verfahren nötig werde.Die deutsche Gigafactory sei unter anderem wichtig, um das angekündigte Absatzziel von 1,4 Millionen Autos im Jahr 2022 zu erreichen. Hierauf dürfte der zuletzt eingeleitete Ausbau zwar keinen Einfluss mehr haben. Jedoch plane der Konzern, bis zum ersten Quartal 2023 wöchentlich 5.000 E-Autos pro Woche in Grünheide zu produzieren. Somit werde auch in der bereits bestehenden Fabrik die Produktion weiter hochgefahren.Tesla arbeite weiterhin am Hochfahren seiner Kapazitäten. Nach dem Ausbau des China-Werks in Shanghai solle nun auch Grünheide folgen. Gleichzeitig werde auch die Produktion im neuen Werk in Austin hochgefahren.Neben dem Erreichen des Jahresziels, das die Tesla-Aktie vor allem kurz- bis mittelfristig bewegen dürfte, spiele langfristig vor allem das autonome Fahren eine wichtige Rolle. Hier würden Fortschritte benötigt, um die von Experten erwartete Robo-Taxi-Flotte auf die Straße zu bringen. Nur so ließe sich die ambitionierte Bewertung des Konzerns untermauern, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: