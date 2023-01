Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Zuerst nur in China, jetzt auch in Europa und den USA: Tesla habe die Verkaufspreise seiner Autos im Januar teils deutlich reduziert. Hohe Lagerbestände und Vorschriften für Subventionen seien einige der Gründe gewesen. Die Folgen der Aktion seien ungewiss. Überwiege eine stärkere Nachfrage oder würden die Rabatte zu stark auf die Marge drücken?Bei dieser Frage seien sich auch die Experten uneins. Wedbush-Analyst Dan Ives etwa halte die Preissenkungen für die "richtige Medizin zum richtigen Zeitpunkt". In seiner am Freitag vorliegenden Studie habe der Experte erklärt, dass die Reduzierung die richtige strategische Entscheidung gewesen sei, um der möglicherweise nachlassenden Nachfrage und wachsenden Konkurrenz zu begegnen. Der Konzern habe mittlerweile eine globale Größe und die nötige Flexibilität bei den Margen, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Ives erwarte, dass die Preisnachlässe die Nachfrage 2023 um zwölf bis 14 Prozent steigern würden.In eine ähnliche Kerbe schlage auch Adam Jonas von Morgan Stanley. Tesla zeige seine Muskeln und erhöhe den Druck auf Wettbewerber, so der Analyst. Dank einer starken Bilanz, Kosten- und Technologieführerschaft sowie der Größe könne Tesla seinen Wettbewerbsvorteil festigen.Ganz anders blicke hingegen Guggenheim-Analyst Ronald Jewsikow auf die Sache. Tesla habe sich in der Frage, ob man Volumenwachstum oder Marge opfern wolle, für die Marge entschieden. Das sei ein schwieriges Szenario für eine Aktie, die immer noch mit dem 30-fachen der Schätzungen für 2023 gehandelt werde und für die man jetzt ein durchschnittliches Wachstum von nur zehn Prozent in den nächsten drei Jahren erwarte.Die Preissenkungen hätten zuletzt auf den Kurs der Tesla-Aktie gedrückt. Nach den Verlusten sei der Autotitel nach Ansicht des AKTIONÄR jedoch wieder einen Blick wert. Tesla muss aber nun die Kurve kriegen und die Bodenbildung erfolgreich abschließen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link