Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Dank der starken Marken war Taycan- und Model-3-Fahren in den letzten Jahren quasi gratis. Doch jetzt ändere sich die Lage, so der Autoexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer. Er habe die Wertentwicklung von Tesla und Co unter die Lupe genommen. Beeindruckend sei die hohe Wertstabilität des Model 3, aber auch des Porsche Taycan. Bei beiden Automarken würden die Technikkompetenz stabilisierend sein. Der Autoexperte schreibe: "Es ist fast eine Art Porsche-911-Effekt, den Tesla und der Taycan verbuchen können."Die hohe Wertstabilität sei trotz großer Volumensteigerung von Tesla in den letzten 12 Monaten ein für die Marke beruhigendes Signal. Grundsätzlich sei versucht worden, das Blasenrisiko im deutschen Automarkt einzuschätzen. Denn: "Bubbels können sich schnell "aufblasen" und in sich zusammenbrechen, wie etwa die Internetblase um das Jahr 2000 gezeigt hat."Das Tesla Model 3 in der "Standard RWD Plus" Version habe im Jahr 2000 43.880 Euro gekostet. Heute würde das Fahrzeug auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu 37.050 Euro gehandelt. Damit wäre ohne Berücksichtigung der Umweltprämie der Wertverlust "nur" 16%. Subtrahiere man vom damaligen Listenpreis noch den staatlichen Anteil der Umweltprämie, ergäbe sich ein Wertverlust von zwei Prozent.Dudenhöffer: "Der hohe Verkaufsdruck und die Preissenkungen führen dazu, dass Fahrzeuge, die vor einigen Jahren gekauft wurden, schneller an Wert verlieren." In China biete Tesla derzeit den Kunden beim Model 3 Kauf sogar ein Jahr kostenlose Versicherung an. Der Kundenvorteil der Verkaufsförderungs-Aktion liege unter 1.500 Euro, aber der Effekt auf die Marke - zum billigen Jakob zu werden - solle sehr ernst genommen werden, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: