Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Erstmals in der Geschichte würden drei große Autohersteller in den USA von der einflussreichen Gewerkschaft UAW bestreikt. Der Streik habe in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) im GM-Werk in Missouri, einem Stellantis-Werk(Chrysler) in Ohio und einer Ford-Fabrik in Michigan begonnen. Währenddessen sei Tesla der lachende Vierte in der Branche.Die UAW, welche rund 150.000 Mitglieder habe, habe in den Verhandlungen zuletzt eine Erhöhung der Einkommen um 36 Prozent über vier Jahre verteilt gefordert. Die ursprüngliche Forderung habe bei 40 Prozent gelegen - weil in dieser Größenordnung die Einkommen des Top-Managements der großen Autokonzerne gewachsen seien.Die Autobauer seien zu Zuwächsen von bis zu 20 Prozent über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren bereit gewesen. Der im März gewählte UAW-Vorsitzende Shawn Fain habe jedoch betont, die Angebote seien unzureichend angesichts der hohen Inflation und der guten Gewinnlage der Unternehmen.Tesla hingegen sei nicht von den Streiks betroffen, da die Arbeiter beim Elektroauto-Hersteller nicht gewerkschaftlich organisiert seien. Auch die jüngsten US-Zulassungszahlen würden für den Musk-Konzern sprechen.Tesla bekomme im Gegensatz zu den anderen großen US-Autoherstellern derzeit keinen Druck von einer Gewerkschaft und auch die jüngsten Auslieferungszahlen könnten sich durchaus sehen lassen.Anleger, die der Empfehlung aus Ausgabe 03/23 gefolgt sind, können sich bereits über ein Kursplus von 135 Prozent freuen, die Gewinne weiter laufen lassen und den Stopp auf 195,00 Euro nachziehen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2023)mit Material von dpa-AFX