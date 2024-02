Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Während Apple Insidern zufolge das Prestigeprojekt eines eigenen Elektroautos auf Eis gelegt habe, habe Tesla-CEO Elon Musk am heutigen Mittwochmorgen neue Informationen zum heiß ersehnten Tesla Roadster verkündet. Dieser solle bereits im kommenden Jahr auf den Straßen unterwegs sein.Der Roadster solle ein überarbeitetes Design haben und Ende dieses Jahres vorgestellt werden und erste Auslieferungen dann bereits im nächsten Jahr erfolgen. Auf die Frage eines Users nach der Beschleunigung der schnellsten Variante habe Musk antwortet, dass der Roadster in unter einer Sekunde von 0 auf 60 mph (96,56 km/h) beschleunigt. Er habe allerdings hinzugefügt, dass dies die am wenigsten interessante Eigenschaft des Autos sei.Darüber hinaus dürfte Musk natürlich auch die Nachricht gefreut haben, dass Apple laut Insidern sein Prestigeprojekt eines eigenen Elektroautos begraben habe. Denn damit gebe es einen Konkurrenten weniger.Aus charttechnischer Sicht sei es der Aktie nicht gelungen, das Gap vom 25. Januar zwischen 193 und 206,77 USD zu schließen. Sie habe am Dienstag ein Hoch von 205,60 USD erreicht, sei jedoch wieder auf 199,73 USD zurückgefallen und habe den Tag mit einem minimalen Plus von 0,17% abgeschlossen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.