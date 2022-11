XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Toni Sacconaghi von Bernstein Research sehe in Tesla nicht den Software-Riesen wie viele seiner Kollegen an der Wall Street. Der Analyst bleibe auch nach dem Rückgang der Aktie bei seinem "underperform"-Rating mit dem Kursziel 150 USD.Die positive Haltung vieler Analysten gegenüber Tesla und seiner Software bestehe darin, dass das Unternehmen in der Lage sei, vor allen anderen die vollständige Funktionalität des selbstfahrenden Autos (FSD) zu liefern. Das würde theoretisch zu einer höheren Akzeptanz der Funktion führen, so die Befürworter. Analyst Toni Sacconaghi von Bernstein Research widerlege allerdings dieses Argument. "Wir sind weniger zuversichtlich, was dieses Szenario angeht, da wir glauben, dass die Preise für FSD im Laufe der Zeit größtenteils von der Konkurrenz verdrängt werden, so wie es bei fast jeder anderen Automobiltechnologie und -funktion in der Vergangenheit der Fall war", so Sacconaghi.Eine Analyse des Unternehmens habe ergeben, dass die Software von Tesla etwa 290 Mio. USD pro Quartal einbringt, was 1,3% des Gesamtumsatzes entspreche. Das seien weniger als 5% des Bruttogewinns. Sacconaghi gehe davon aus, dass der "Dream Case" für die Verbreitung von FSD die derzeitige Bewertung des US-Konzerns rechtfertigen würde. Tesla könnte diese Technologie als erstes Unternehmen einführen, was dazu führen sollte, dass die Zahl der Autokäufer, die diese Funktion nutzen, steigen würde.