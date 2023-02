Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Müssten sich BMW, Mercedes-Benz und Porsche warm anziehen? Autopapst Prof. Dudenhöffer zeige sich nun wieder sehr optimistisch für Tesla und seine Wachstumsziele.Sei die Tesla-Preissenkung ein Zeichen der Schwäche oder der Schlüssel zur Outperformance? Prof. Dudenhöffer habe vor einigen Wochen angesichts zahlreicher neuer Rivalen gewarnt, dass "viele Hunde des Hasen Tod sind". Doch in einer neuen Einschätzung sehe er Tesla jetzt wieder in der Offensive.Mit seinen Pricing-Methoden verunsichere der US-Elektroautobauer seine Wettbewerber. Hoch und runter und dann wieder leicht hoch bringe die langsamen agierenden konventionellen Autobauer unter Druck. Elon Musk trickse mit Guerilla-Methoden seine Rivalen aus. Es gleiche dem "Hase und Igel" Spiel, bei dem der Igel immer schon am Ziel ist während der schnelle Hase Stück für Stück außer Atem gerate.Lob für Tesla: "Kein Autobauer schafft es, Elektroautos mit so wenig Produktionsschritte zu bauen. Statt vieler einzelner Karosserieteile werden mit gigantischen Druckgussmaschinen Hinter- und Vorderteile von Fahrzeugen gegossen und gepresst." Die Ziele von Elon Musk seien: 2030 jährliche Neuwagenverkäufe von rund 20 Mio. Fahrzeugen. Tesla wäre damit klarer Monopolist im Elektroautogeschäft.Die Strategie von Tesla sei: "Mit Hyperwachstum und New Manufacturing die Konventionellen aus dem Markt zu drängen. Elon Musk hat einen klaren Plan für seine 20 Millionen Elektroautoverkäufe und der kann sehr schmerzhaft für die konventionellen Autobauer werden. Elon Musk kommt aus Silicon Valley und kennt die Vorteile von frühen Champions wie Google, Microsoft, Facebook, Amazon.com und genau das scheint er auf die Autoindustrie zu übertragen."Trotz Rebound im Chart werde bei Tesla von zu großer Euphorie gewarnt. Nicht nur Charlie Munger verweise auf die Schmerzen, die BYD Tesla in China zufüge und neue Player wie GM würden für permanenten Konkurrenzdruck sorgen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.02.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.