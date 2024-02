Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

180,42 EUR -1,03% (23.02.2024, 16:53)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

194,7165 USD -1,36% (23.02.2024, 16:40)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stimmung unter Anlegern sei weiterhin ausgelassen. Gerade der Tech-Sektor strotze aktuell nur so vor Kraft. Bei der Tesla-Aktie wolle die Euphorie allerdings nicht so wirklich überspringen. Der Titel kämpfe weiterhin, um wieder Fahrt in Richtung Norden aufzunehmen. Diese Signale müssten Anleger jetzt auf dem Schirm haben.Zuletzt habe Tesla in Deutschland erneut für negative Schlagzeilen gesorgt. Nach dem deutlichen Votum der Einwohner von Grünheide gegen den Bebauungsplan und den damit verbundenen Erweiterungsplänen von Tesla suche die Gemeinde jetzt nach Lösungsmöglichkeiten. Knapp zwei Drittel hätten am Dienstag gegen die Pläne gestimmt. Die Gemeindevertretung müsse dem Bebauungsplan noch zustimmen."Wir sind nach wie vor überzeugt, dass die logistische Optimierung des Werks ein großer Gewinn für die Gemeinde ist. Wir werden auf Basis des Feedbacks der letzten Wochen gemeinsam mit allen Beteiligten weitere Schritte abstimmen", habe es von Tesla geheißen.Nach den Zahlen Ende Januar sei die Tesla-Aktie auf Richtungssuche. In einer Range zwischen der psychologisch wichtigen 200-Dollar-Marke auf der Oberseite, die als Widerstand fungiere, und dem Support bei der 175-Dollar-Marke pendele der Kurs seit Wochen. Der Kursverlauf seit Sommer 2023 sei dazu ebenfalls rückläufig. Seit dem Jahreshoch bei knapp 300 Dollar sei die Aktie unter großen Schwankungen immer weiter abgesackt.Bei der Tesla-Aktie habe sich zuletzt wenig getan. Es habe an nachhaltigen Impulsen gefehlt. Gleichzeitig habe sich der Abverkauf nach den Zahlen nicht weiter verschärft, was positiv sei. Eine nachhaltige Trendwende gelingt, sobald der Titel über die psychologisch wichtige 200-Dollar-Marke ausbricht, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link