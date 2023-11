Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem scharfen Rücksetzer infolge der Q3-Zahlen habe sich die Tesla-Aktie zuletzt wieder gefangen und kämpfe nun mit der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie. Nachdem am Montag Neuigkeiten bezüglich eines günstigen Einstiegsstromers nur zwischenzeitlich für ein Kursplus gesorgt hätten, gebe es nun weitere positive News.Wie Bloomberg am Dienstag berichte, wolle Tesla in China die Preise für sein optisch überarbeitetes Model Y erhöhen. Das habe ein Tesla-Vertreter gegenüber der Nachrichtenagentur erklärt. Bereits Ende Oktober habe der Konzern die Preise für die Performance-Variante des Tesla-SUVs um 14.000 Yuan (umgerechnet rund 1.820 Euro) angehoben. Nun würden also auch weitere Ausführungen des Modells folgen, allerdings sei bisher weder der Zeitpunkt noch die Summe bekannt.Im vergangenen Jahr habe Tesla in China - dem größten Automarkt der Welt - mit ersten Rabatten eine Preisschlacht losgetreten, welche der E-Autopionier vor allem in der ersten Jahreshälfte zunehmend verschärft habe. Zwar habe der Konzern damit die Konkurrenz unter Druck gebracht, jedoch hätten auch die eigenen Margen und damit auch die Aktie merklich unter den Nachlässen gelitten.Die News kämen zu einem wichtigen Zeitpunkt. Die Tesla-Aktie kämpfe aktuell mit dem GD200 bei 219,49 Dollar. Sollte diese Marke nachhaltig überwunden werden, sollte sich die Erholungsbewegung fortsetzen, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 07.11.2023)