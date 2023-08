NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Diese Nachricht aus dem Hause Tesla komme unerwartet: Zachary Kirkhorn habe seinen Weggang beim US-Elektroautobauer beschlossen. Kirkhorn sei 13 Jahre bei Tesla tätig gewesen, die vergangenen vier Jahre habe er als Finanzvorstand fungiert und hier hervorragende Arbeit geleistet. Die Anleger würden mit Verkäufen reagieren.Unter Kirkhorns Leitung habe Tesla ein enormes Wachstum erfahren, so der Konzern in einer Mitteilung. Um einen reibungsfreien Übergang zu ermöglichen, werde der Top-Manager noch bis Ende des Jahres für Tesla arbeiten. Nachfolger werde Vaibhav Taneja. Der 45-Jährige sei 2017 mit der Tesla-Übernahme von SolarCity ins Unternehmen gekommen, sei zunächst als Assistant Controller und Controller tätig gewesen, bevor er zuletzt das Amt des Chief Accounting Officer betreut habe.Taneja sei ein Insider und habe absolut das Zeug, Kirkhorn adäquat zu ersetzen. Die negative Kursreaktion sollte schon bald vorbei sein. Der Stoppkurs sollte bei 195 Euro platziert werden, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2023)