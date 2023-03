Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

167,04 EUR -3,12% (09.03.2023, 12:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

182,00 USD -3,04% (08.03.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Ermittlungen gegen Tesla und ein skeptischer Analystenkommentar hätten am Mittwoch die jüngste Talfahrt der Aktie beschleunigt. Das Papier des Elektroautobauers habe am Ende 3% eingebüßt und damit zu den schwächsten Werten im Technologiewerte-Index NASDAQ 100 gezählt.Tesla sei nach Beschwerden über fehlende Lenkradbefestigungen ins Visier der Verkehrsaufsicht NHTSA geraten. Die Behörde habe bekanntgegeben, wegen zwei Berichten über während der Fahrt abgefallene Lenkräder eine vorläufige Untersuchung eingeleitet zu haben. Laut NHTSA seien die Fahrzeuge ohne Befestigungsschrauben ausgeliefert worden. Eine Stellungnahme von Tesla habe zunächst nicht vorgelegen.Zudem habe Analyst Adrian Yanoshik von der Privatbank Berenberg die Tesla-Aktien auf "hold" abgestuft. Die Ausrichtung auf kleinere Elektrofahrzeuge dürfte das Marktpotenzial zwar deutlich ausweiten, benötige aber Zeit, habe er argumentiert.Insgesamt seien die meisten Analysten allerdings weiter positiv gestimmt. Von den 48 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten würden 27 zu einem Kauf der Tesla-Aktie raten. 15 würden wie Yanoshik empfehlen, erst einmal an der Seitenlinie zu verharren, und 6 würden sich für einen Verkauf des Papiers aussprechen.Derweil bleibe die Tesla-Aktie nach dem starken Jahresstart weiter anfällig für Gewinnmitnahmen. Sie notiere nach nunmehr drei Verlusttagen in Folge wieder auf dem Niveau von Anfang Februar. Das Chartbild sei seit letzte Woche Donnerstag angeschlagen, als der Kurs unter die 21-Tage-Durchschnittslinie gefallen sei. Unternehmenschef Elon Musk sei bei einem Investorentag erhoffte Details zu künftigen Modellen des Elektroautobauers schuldig geblieben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link