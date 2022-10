Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

227,30 EUR -0,70% (10.10.2022, 12:33)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

227,35 EUR -2,34% (10.10.2022, 12:18)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

223,07 USD -6,32% (07.10.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch dank staatlicher Subventionen habe sich der chinesische Elektromobilitäts-Markt zum größten der Welt entwickelt. Daher sei es wenig verwunderlich, dass sich auch Tesla große Anteile in China sichern möchte. Im Juli und August habe der E-Auto-Pionier seine Gigafactory in Shanghai ausgebaut. Diese Investition trage bereits Früchte.So habe das Unternehmen im Reich der Mitte mit einem Absatz von 83.135 einen neuen Rekord erzielt, wie aus einem Bericht der China Passenger Car Association (CPCA) hervorgehe. Laut CPCA-Daten seien die Verkaufszahlen gegenüber dem August um acht Prozent gewachsen, womit es Tesla auch gelungen sei, das Wachstum des gesamten chinesischen EV-Marktes (fünf Prozent) zu übertreffen.Zu dem starken Wachstum trage Teslas Gigafactory in China gleich in doppelter Hinsicht bei. Zum einen sei das größte Tesla-Werk wegen des Ausbaus im August noch teilweise geschlossen gewesen. Zum anderen verfüge Shanghai deshalb nun über eine deutlich höhere Produktionskapazität. Statt bisher 17.000 Einheiten der dort gefertigten Modelle 3 und Y könne der Konzern nun 22.000 Fahrzeuge bauen. Die Kapazität werde der Konzern laut Reuters-Berichten bis Jahresende allerdings nicht vollständig ausschöpfen.Nachdem Tesla bereits global einen Absatzrekord habe verzeichnen können, seien nun auch positive Nachrichten aus China gefolgt. Fundamental störe bei Tesla allerdings die hohe Bewertung. Um diese zu untermauern, müsse Tesla auch in puncto autonomes Fahren liefern, um die von Experten erwartete Robo-Taxi-Flotte auf die Straße zu bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: