Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

202,10 EUR -2,79% (20.10.2023, 16:54)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

215,20 USD -2,25% (20.10.2023, 16:40)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Verfehlte Markterwartungen hätten am Donnerstag dazu geführt, dass die Tesla-Aktie fast 10% an Wert verloren habe. Tesla habe zwar den Umsatz im Jahresvergleich gesteigert, jedoch die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt.Tesla habe seinen Umsatz nicht in dem Maße steigern können, wie von Analysten im Mittel erhofft. Zudem sei der Gewinn im vergangenen Quartal deutlich eingebrochen.Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller stoße damit nach langer Rekordfahrt auf Hindernisse. Musk habe sich besorgt über das hohe Zinsniveau gezeigt, das Menschen vom Autokauf abhalte. Tesla halte mit Preissenkungen dagegen, die wiederum die Profitabilität drücken würden. Deshalb versuche der US-Elektroautobauer, "gnadenlos" seine Kosten zu senken, wie es Tesla-Chefingenieur Lars Moravy ausgedrückt habe.Experten hätten ein ernüchterndes Fazit gezogen: Der Elektroauto-Pionier leide noch immer unter der Rabattschlacht, die er selbst losgetreten habe, habe Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets geschrieben. Wer auf eine Stabilisierung der Margen gehofft habe, sei enttäuscht worden. Zudem sei die Hoffnung groß gewesen, dass die Preissenkungen und Subventionen in Teslas Heimatmarkt die Nachfrage noch etwas stärker ankurbeln könnten. Auch mit Blick auf die weiteren Perspektiven für die Tesla-Aktien hätten sich Experten eher zurückhaltend geäußert.Aus technischer Sicht habe die wichtige Unterstützung bei 235,35 USD nicht gehalten. Das Papier sei nach dem Kursrutsch am Donnerstag deutlich angeschlagen. Unterstützung könnte die 200-Tage-Linie geben, die bei 214,53 USD verlaufe. Im Fokus stehe auch die Unterstützung bei 211,23 USD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: