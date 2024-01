Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

171,26 EUR +1,45% (29.01.2024, 08:57)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

183,25 USD +0,34% (26.01.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla habe im vergangenen Monat massiv an Wert verloren. Seit dem Hoch Ende Dezember bei 265,13 Dollar sei es zuletzt mehr als 30 Prozent nach unten gegangen. Fast 300 Milliarden Dollar Börsenwert seien vernichtet worden. Zuletzt habe sich die Talfahrt noch beschleunigt, nachdem das Unternehmen seinen Zahlen für das vergangene Quartal sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht hätten. Viele Analysten hätten ihre Kursziele gesenkt, doch es gebe weiterhin Optimisten.Zu diesen zähle Fondsmanager David Baron. Er erwarte, dass die Tesla-Aktie bis 2030 um mehr als 500 Prozent auf 1.200 Dollar steigen werde. Baron sei Fondsmanager des Baron Focused Growth Funds. Tesla gehöre hier zu den größten Positionen.Baron lobe das nach wie vor gute Wachstum des Elektroautobauers. Derzeit würde das Volumen in einem schwierigen Umfeld beispielsweise immer noch um 15 bis 20 Prozent pro Jahr wachsen, was einen Bruttogewinn von 7.000 Dollar je Fahrzeug bedeuten würde, so Baron. Positiv sehe er außerdem, dass Elon Musk nach wie vor eine bedeutende Beteiligung an seinem Unternehmen halte.Pessimistischer sei hingegen die US-Bank J.P. Morgan geworden. Sie habe das Kursziel für Tesla nach den jüngsten Zahlen von 135 Dollar auf 130 Dollar reduziert. Die Einstufung laute weiterhin "underweight". Analyst Ryan Brinkman habe hervorgehoben, dass die Ergebnisse das sechste Quartal in Folge schlechter als erwartet ausgefallen seien. Seine Prognose für dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie für 2024 und 2025 habe er reduziert."Der Aktionär" rät derzeit den Anlegern, an der Seitenlinie zu bleiben, so Marion Schlegel. Aus charttechnischer Sicht würde erst eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie wieder ein positives Signal liefern. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link