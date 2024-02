NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.02.2024/ac/a/n)



Tokio (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Daiwa Capital Markets:Jairam Nathan, Analyst von Daiwa Capital Markets, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) von "outperform" auf "neutral" herab.Nach Ansicht von Daiwa Capital Markets könnten die Auswirkungen der zunehmenden Konzentration auf Governance-Bedenken Teslas Neigung zu sehr langfristigen Investitionen und Innovationen einschränken. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung die ohnehin schon schwierigen finanziellen Bedingungen im Jahr 2024 noch verschärfen würden. Während Daiwa einen Weg für langfristige Investoren sehe, durch einen Wachstumsaufschwung belohnt zu werden, "könnten die jüngsten Angriffe auf die Unternehmensführung von Tesla diesen Weg unbeständiger machen", so die Daiwa-Analysten in einer Research Note.Daiwa sei der Ansicht, dass jegliche Einschränkungen der Neigung von Tesla, sehr langfristig zu investieren, Technologie- und Produktionsbarrieren zu durchbrechen und Top-Talente anzuziehen, die langfristige These des Unternehmens negativ beeinflussen könnten.Jairam Nathan, Analyst von Daiwa Capital Markets, stuft die Aktie von Tesla von "outperform" auf "neutral" zurück. Das Kursziel sei von 245 auf 195 USD gesenkt worden. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:173,36 EUR +0,74% (07.02.2024, 13:01)