Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bereits bei der ersten Präsentation im Jahr 2019 habe Tesla mit dem Cybertruck und dessen markanten Design für Aufsehen gesorgt. Nun würden sich die Anzeichen für einen baldigen Verkaufsstart des futuristischen Elektro-Pick-ups mehren. Elon Musk persönlich rühre bereits kräftig die Werbetrommel.Beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) habe Musk nun ein Foto gepostet, das ihn am Steuer eines Cybertrucks zeige. Dazu schreibe er, dass er gerade einen Serienkandidaten des neuen Modells auf dem Gelände der Tesla-Gigafactory in Texas gefahren sei. Auf einem weiteren Bild, nur näher herangezoomt, sehe man, wie er verschmitzt grinse.Damit heize er die Vorfreude auf das neue Modell des E-Autobauers zusätzlich an. Auf den Ruf von X-Nutzer James Locke nach weniger Hype und mehr konkreten Informationen zu technischen Daten, Preisen und voraussichtlichem Auslieferungsstart spiele Musk allerdings auf Zeit. Wenn es soweit sei, werde man die Info liefern.Aber Elon Musk wäre nicht Elon Musk, wenn er in puncto Hype nicht noch einen draufsetzen würde: "Ich glaube, dass das unser bestes Produkt aller Zeiten ist, aber es ist auch extrem schwierig zu bauen. Wir betreten Neuland, denn es ist anders als alles andere."Einen konkreten Termin verrate der Autobauer auch dort noch nicht. Bislang habe Elon Musk allerdings das Ende des dritten Quartals in Aussicht gestellt. Bleibe es bei diesem Zeitplan, könnte es also in gut vier Wochen soweit sein.Während Musk mit seinem Cybertruck-Foto bei X für jede Menge Publicity sorge, liefere es der Aktie zunächst keine weiteren Impulse. Nach den Kursgewinnen vom Wochenanfang müsse sie am Donnerstagnachmittag wieder mehr als drei Prozent abgeben.Investierte Anleger bleiben bei der Tesla-Aktie dabei, behalten aber den Stopp bei 195 Euro im Auge, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2023)