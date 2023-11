Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

215,50 EUR +0,12% (27.11.2023, 11:24)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

236,37 USD +0,92% (24.11.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach langem Warten und einigen Verzögerungen werde Tesla am 30. November endlich die ersten Modelle des Cybertrucks ausliefern. Nachdem lange Zeit nicht klar gewesen sei, wie viele Modelle beim bevorstehenden Cybertruck-Event ausgeliefert würden, habe ein Unternehmensvertreter nun das Geheimnis gelüftet. Die Zahl dürfte allerdings bei vielen für Enttäuschung sorgen.Lediglich zehn Einheiten des elektrischen Pickups würden am Donnerstag ausgeliefert. Das habe der Produktgestaltungsleiter von Tesla, Javier Verdura, auf einer Konferenz in Monterrey bestätigt. "Wir werden die ersten zehn ausliefern", habe er gegenüber der mexikanischen Zeitung Milenio gesagt. Die ersten Autos würden zudem ausschließlich an Mitarbeiter gehen, da bisher keine Spezifikationen und Preise für die Serienversion bekannt gegeben worden seien.Auch wenn sich wohl einige mehr als die veröffentlichte Zahl erwartet hätten, komme sie nicht überraschend. Denn sogar CEO Elon Musk habe zuletzt vor zu hohen Erwartungen an die Cybertruck-Produktion gewarnt. Ohnehin sei die Anzahl, basierend auf früheren Fahrzeugprogrammen von Tesla, nicht ungewöhnlich.Obwohl zehn Einheiten auch für eine Erstauslieferung nach wenig klinge, sei diese geringe Anzahl nicht ungewöhnlich. Das Cybertruck-Event und die damit einhergehenden News könnten der Tesla-Aktie am Ende der Handelswoche nach rund zwei Wochen Konsolidierung wieder neuen Schwung verleihen. Trader könnten immer noch auf den Schein mit der WKN VU7WXQ setzen. Wer bereits eine Position hat, zieht den Stopp auf Einstand (0,65 Euro) nach, so Michael Diertl. Teilgewinne sollten bei 1,30 Euro realisiert werden. (Analyse vom 27.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: