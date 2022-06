Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem heftigen Abverkauf der Tesla-Aktie im April und Mai pendle sie sich inzwischen im Bereich um 700 Dollar ein. Nach dem zuletzt schlechten Newsflow folge nun der nächste Dämpfer. Die Credit Suisse habe am Freitag ihr Kursziel für Tesla gesenkt und verweise auf mögliche Lieferengpässe im zweiten Quartal.Die Credit Suisse habe ihr Ziel auf von 1.025 Dollar auf 1.000 Dollar unter Berufung auf den verschärften Wettbewerb, die schlechte Umsetzung der Wachstumspläne, Störungen durch die Corona-Beschränkungen und die steigenden Herstellungskosten gesenkt."Wir erwarten, dass Tesla im zweiten Quartal 242.000 Auslieferungen statt dem Konsens von rund 280.000 erreichen wird, was vor allem durch die Lockdowns in Shanghai verursacht wird", so Analyst Dan Levy in einer Note Freitag. "Angesichts der niedrigeren Auslieferungsprognose, der damit verbundenen Auswirkungen auf die Marge und einer erwarteten Bitcoin-Wertminderung reduzieren wir unsere EPS-Schätzung für das zweite Quartal auf 1,10 Dollar von 2,06 Dollar und unter den Konsens von 2,08 Dollar."Levy habe auch andere kurzfristige Herausforderungen für Tesla genannt, darunter den jüngsten Ausverkauf des Wachstums, Produktionsstörungen in China, die anhaltende Halbleiterknappheit und den Inflationsdruck.Würden die Zahlen tatsächlich deutlich unter den Konsensschätzungen ausfallen, dürfte das die Aktie kurzfristig belasten. Kursrutscher unter das 52-Wochen-Tief bei 620,57 Dollar würde das Chartbild weiter eintrüben.Langfristig bleibt das Papier aber aufgrund des enormen Potenzials ein aussichtsreiches Investment, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link