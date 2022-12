Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Tesla-Crash betreffe vor allem neue, unerfahrene Anleger. Rund zehn Prozent betrage die Position der Hype-Aktie im Schnitt in Privatanleger-Portfolios. Jetzt habe der Wind gedreht. MM zitiere Bain mit den Worten "2023 droht der Autobranche ein Hurrikan." Prof. Dudenhöffer habe dem "Aktionär" bereits gesagt, der E-Autoboom werde ausgebremst.Hausgemacht seien viele Probleme bei Tesla. Elon Musk habe Mainstream-Medien durch sein Engagement für eine breitere Meinungsfreiheit gegen sich aufgebracht. Die Reputation von Elon Musk sei "in Gefahr", werde nun in der Squawk Box befürchtet. Tesla verliere Marktanteile und das Marktumfeld wende sich gegen den hoch gestiegenen E-Autobauer.Doch Elon Musk stecke nicht zurück: "Wir haben erst begonnen." Klassische Medien sollten sich eher um ihr Image sorgen, so Musk. Contrarian Gordon Johnson kontere: Seien nicht die klassischen Medien de facto immer die PR-Abteilung von Tesla gewesen? BMW würde die Tesla-Aktie bei 14 Dollar gehandelt." Denn die Großen wie GM ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) und VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) würden ab 2023, 2024, 2025 in die Masse gehen. Heute melde er sich erneut zu Wort. Bei Tesla könne die Story nun nicht mehr die Nachfrage, Marge oder der CEO sein. Auch das Produkt sei kein Grund mehr für die Aktie - es gebe nun "viele bessere Elektroautos". (Analyse vom 28.12.2022)