Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

179,48 EUR +1,37% (29.11.2022, 11:21)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

182,92 USD +0,03% (28.11.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer mache offenbar seinen Verkaufsschlager Model 3 fit und planet ein Redesign. Porsche starte derweil gleich mehrere neue Autos, während sich der Roadster verspäte.Elon Musk spiele derzeit auf Twitter mit dem Gedanken, ein Tesla-Smartphone einzuführen, sollte der Konflikt mit Apple eskalieren. Der Streit drehe sich aktuell um das Thema Meinungsfreiheit und könnte vom offenbar anstehenden Apple-Car noch befeuert werden.Tesla verjünge nun sein Topmodell: Nach fünf Jahren im Markt könnten sich Tesla-Kunden offenbar auf ein Redesign des Model 3 unter dem Codenamen "Highland" freuen, berichte Reuters. Die Anzahl der Teile und die Komplexität im Innenraum sollten wohl weiter reduziert werden. Auch "Der Aktionär" habe von einer Quelle erfahren, dass entsprechende Tesla-Insider-Dokumente im Internet kursieren würden, die ein solches Upgrade nahelegen würden. Spannend demnach: Ein Facelift des das Model Y solle 2024 anstehen, sich der Tesla Roadster aber auf 2025 verschieben. Gerüchteweise werde auch ein Robotaxi in den Markt gebracht, jedoch erst ab 2026.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: