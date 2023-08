Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

218,05 EUR -1,62% (14.08.2023, 09:34)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

242,65 USD -1,10% (11.08.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In China tobe ein harter Preiskampf bei Elektroautos. Auch in Europa sei dieser bereits entbrannt. Nun lege Tesla im selbst entfachten Preiskampf auf dem wichtigen Elektroautomarkt in China nach. Das Unternehmen habe die Preise für seine Langstrecken- und Performance-Versionen des Model Y zum 14. August um jeweils knapp 2.000 Dollar (14.000 Yuan) gesenkt, so die Nachrichtenagentur Reuters.Der Startpreis des Model Y Long Range sinke um 4,5 Prozent auf 299.900 Yuan und der Startpreis des Model Y Performance betrage jetzt 349.900 Yuan, was einem Rückgang von 3,8 Prozent entspreche.Zudem habe Tesla angekündigt, in China zwischen dem 14. August und dem 30. September einen Versicherungszuschuss in Höhe von 8.000 Yuan für die Einstiegsversion des Model 3 mit Heckantrieb anbieten zu wollen, so Reuters weiter.Letzten Monat habe Elon Musk, CEO von Tesla, gesagt, dass weitere Preissenkungen möglich seien, auch wenn dies die Margen des Autoherstellers schmälern würde.Die Verkäufe von in China hergestellten Tesla-Fahrzeugen seien im Juli gegenüber Juni um 31 Prozent zurückgegangen, wie Daten des China Passenger Car Association (CPCA) Anfang des Monats gezeigt hätten, was den ersten Rückgang im Monatsvergleich seit Dezember darstelle.Die Aktie von Tesla habe sich seit dem Tief im Januar bei 101,81 Dollar sehr stark entwickelt. Bei knapp 300 Dollar Mitte Juli sei dem Papier aber vorerst die Luft ausgegangen. Insgesamt befinde sich Tesla weiter in einer starken Verfassung. Auch für die laufenden Preiskämpfe sei das Unternehmen gut gerüstet. Seit der Empfehlung des "Aktionär" Mitte Januar habe sich die Aktie mittlerweile mehr als verdoppelt.Anleger lassen die Gewinne laufen, sichern sich aber mit einem Stopp bei 195,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2023)Mit Material von dpa-AFX