Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroautobauer Tesla sehe sich derzeit einigen Herausforderungen gegenüber. Im vierten Quartal 2023 sei man bei den Verkaufszahlen hinter den chinesischen Konkurrenten BYD zurückgerutscht. Aufgrund der Lage am Suezkanal müsse die Produktion in Gründheide vorübergehend pausieren. Und nun kämen auch die Gebrauchtpreise unter Druck. Der Vermieter Hertz habe den Verkauf von einem Drittel seiner Flotte angekündigt. Derweil versuche Tesla den Neuwagenverkauf in China mit weiteren Preissenkungen anzukurbeln.Hertz wolle rund ein Drittel seiner bislang rund 60.000 Elektroautos verschiedener Hersteller vorzeitig verkaufen und durch Verbrenner zu ersetzen. Wie es heiße, sollten junge Model 3 Fahrzeuge zum Teil weniger als 18.000 Dollar kosten. Das verunsichere den Markt weiter. Ferdinand Dudenhöffer vom Bochumer Center Automotive Research habe kommentiert: "Es baut sich eine Welle gegen das Elektroauto auf, wenn Vermieter, Leasinggesellschaften, Händler und schließlich auch die Gebrauchtwagenkäufer verunsichert werden."Derweil drehe Tesla erneut an der Kostenschraube seiner Neufahrzeuge. Bereits zu Beginn des vergangenen Jahres habe Der US-Autobauer drastische Preissenkungen für seine Elektroautos vollzogen. Und auch im neuen Jahr gehe es mit deutlichen Preissenkungen in China weiter. Am Freitag habe Tesla die Preise für das Model 3 und das Model Y in China gesenkt. Die Basis-Limousine Model 3 koste nun 245.900 Yuan und damit rund 5,9 Prozent weniger. Für das Model Y müssten chinesische Käufer gut zwei Prozent wenige bezahlen."Der Aktionär" rät derzeit den Anlegern, an der Seitenlinie zu bleiben, so Marion Schlegel. Tesla müsse nun in den kommenden Monaten liefern. Nach dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie sei das Papier nun angeschlagen. Aus charttechnischer Sicht würde erst eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie sowie der Sprung über das Dezemberhoch 2023 bei 265,13 Dollar wieder ein klares positives Signal liefern. (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: