Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

181,86 EUR -1,28% (20.02.2024, 12:00)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

199,95 USD -0,27% (16.02.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe am vergangenen Donnerstag dank starker Quartalszahlen von Stellantis und Renault sowie guter Ausblicke beider Unternehmen kräftig zugelegt. Damit sei sie nicht nur aus einer charttechnischen Formation ausgebrochen, sondern auch dem Schließen des Gaps von Mitte Januar deutlich näher gekommen.Mit einem Kursanstieg von rund sechs Prozent am Donnerstag sei der Tesla-Aktie der Ausbruch aus der umgekehrten Kopf-und-Schulter-Formation entlang der Hochs vom 30. Januar und 12. Februar bei rund 194 Dollar gelungen. Nachdem der Kurs jedoch bereits am Freitag wieder etwas nachgegeben habe, gehe es am heutigen Dienstag mit einem vorbörslichen Minus von rund zwei Prozent weiter nach unten. Solange sich der Kurs aber über der Nackenlinie halte, seien Rücksetzer unbedenklich.Die Tesla-Aktie sei weiterhin auf dem Weg, das Gap vom 25. Januar von 193,00 bis 206,77 Dollar zu schließen. Dadurch würde sie auch das Tief vom 10. November bei 205,69 Dollar überwinden. Die nächsten Haltemarken wären dann der GD50 (220,87 Dollar) und der GD200 (233,41 Dollar).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: