Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

140,60 EUR -0,55% (20.12.2022, 11:56)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

149,87 USD -0,24% (19.12.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Über 60 Prozent sei die Tesla-Aktie schon seit Jahresbeginn abgerauscht. Neben dem angeschlagenen Gesamtmarkt hätten besonders die Twitter-Übernahme, Probleme bei Genehmigungen sowie große Insider-Verkäufe für Verwerfungen bei den Papieren gesorgt. Das Chartbild habe sich seitdem enorm eingetrübt. So sehe die Lage nun im Detail aus.Elon Musk habe sich die Kritik an seiner Strategie bei Twitter zu Herzen genommen und die Community über seine künftige Rolle bei dem Kurznachrichtendienst abstimmen lassen. 57,5 Prozent hätten für den Rücktritt Musks gestimmt. Während die Anleger am Montag zwischenzeitlich aufgeatmet hätten, sei die gute Stimmung jedoch schnell wieder abgeebbt. Unter dem Strich habe die Tesla-Aktie den gestrigen Handelstag sogar mit einem kleinen Minus beendet.Aus charttechnischer Sicht bleibe die Lage damit dramatisch. Nachdem der Titel bereits unter den Unterstützungsbereich um 180 Dollar sowie unter die 200-Tage-Linie bei rund 163 Dollar gefallen sei und damit massive Verkaufssignale ausgelöst habe, bleibe es weiterhin spannend. Aktuell notiere die Aktie exakt im stark gehandelten Bereich zwischen 135 und 155 Dollar. Sollte auch in dieser Zone keine Stabilisierung gelingen, drohe weiteres Ungemach. Der nächste Unterstützungsbereich warte erst zwischen der 100-Dollar-Marke und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement bei rund 107 Dollar.Ein Kauf drängt sich somit nicht auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: