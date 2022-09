Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla prüfe die Machbarkeit einer Lithiumhydroxid-Raffinerie an der texanischen Golfküste. Die Anlage wäre die erste ihrer Art in Nordamerika. Die Aktie könne positive Impulse gut gebrauchen.Während viele Automobil-Hersteller der alten Garde noch fieberhaft daran arbeiten würden, ihre Produktpalette zu elektrifizieren und ihre Softwarepläne in die Tat umzusetzen, gehe Tesla den nächsten Schritt. Firmenchef Elon Musk wolle aufgrund der enorm gestiegenen Preise für den Rohstoff Lithium einfach selbst eine Lithiumhydroxid-Raffinerie an der texanischen Golfküste hochziehen.Es sei noch nicht lange her, da habe Elon Musk angedeutet, dass Tesla in die Lithiumraffination in großem Maßstab einsteigen könnte.Grund: die Preise für Lithiumhydroxid, einer Schlüsselkomponente bei der Herstellung von Batterien, seien laut einem Index von Benchmark Mineral Intelligence in diesem Jahr bereits um 120 Prozent gestiegen.Der Elektroauto-Hersteller würde dann "rohes Erzmaterial in einen für die Batterieproduktion verwendbaren Zustand" verarbeiten und das Lithiumhydroxid dann an verschiedene Tesla-Batteriefabriken liefern.Mit dem Aufbau einer Lithiumhydroxid-Raffinerie würde Tesla die Wertschöpfungskette erweitern. Aus technischer Sicht habe sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt. Die wichtige 200-Tage-Linie bei 295,93 Dollar sei geknackt worden. Der nächste Widerstand verlaufe bei 315 Dollar. Wird auch diese Hürde genommen, ist der Weg bis 370 Dollar frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link