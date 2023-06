Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

190,26 EUR -0,19% (01.06.2023, 10:06)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

203,93 USD +1,38% (31.05.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Wie im Fazit des letzten Trade-Updates erwähnt, habe der Wochenschlusskurs eine entscheidende Rolle gespielt. Da die Tesla-Aktie die Woche deutlich über der oberen Flaggenbegrenzung abgeschlossen habe, sei der Kurs aus dieser Formation ausgebrochen und habe dadurch ein bullishes Signal geliefert.Dieses sei am Dienstag bestätigt worden, als Tesla mit einem Gap nach oben geöffnet habe und dabei nicht nur den GD50 bei 199,31 Dollar, sondern auch die psychologisch wichtige 200-Dollar-Marke überwunden habe. Auch am Mittwoch habe der Chart ein weiteres Kaufsignal erzeugt, indem er den GD50 im Laufe des Tages erneut angetestet habe, diesen aber schließlich mit einem Kursplus von 1,38 Prozent und einer so genannten Hammer-Kerze beendet habe.Nun rücke das Jahreshoch bei 217,65 Dollar und damit das Ziel des Trades ins Visier. Angesichts der jüngsten Kaufsignale sollte dieses bald erreicht werden. Schaffe Tesla es sogar, einen Handelstag über dieser Marke zu beenden, seien sogar die 127,2%- und 141,4%-Fibonacci-Extensionen bei 249,17 bzw. 265,49 Dollar möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: