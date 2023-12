Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

231,35 EUR +2,32% (21.12.2023, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

254,50 USD +2,98% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Cathie Woods Ark Invest habe zum ersten Mal seit Ende April wieder bei den Papieren von Tesla zugegriffen. Der ARKK-Fonds habe am Mittwoch mehr als 100.000 Aktien erworben, obwohl der Kurs des EV-Herstellers an diesem Tag aufgrund von zunehmendem Druck der Behörden ein Minus von rund vier Prozent verzeichnet habe.Exakt 111.387 Tesla-Aktien habe Ark Invest Mitte der Woche gekauft, wie aus der täglichen Handelsbekanntmachung des Unternehmens hervorgehe. Basierend auf dem Schlusskurs von 247,14 Dollar habe Cathie Wood also rund 27,53 Millionen Dollar für die Anteilsscheine auf den Tisch gelegt. Damit sei Tesla nun die drittgrößte Position im ARKK Fonds mit einer Gewichtung von 7,33 Prozent. Lediglich Roku mit 8,99 Prozent und Coinbase mit 11,14 Prozent seien höher gewichtet.Am Dienstag sei der Tesla-Kurs um knapp vier Prozent gesunken. Grund sei neben einem schwachen Gesamtmarkt auch ein Reuters-Bericht gewesen, aus dem hervorgegangen sei, dass Zehntausende von Tesla-Besitzern seit mindestens sieben Jahren Probleme mit der Federung und Lenkung gehabt hätten.Die negativen News rund um die Behörden dürften mit dem Kursabschlag am Mittwoch bereits eingepreist sein. Zudem sollten die Probleme lediglich kurzfristiger Natur sein und das operative Geschäft mittel- und langfristig nicht beeinflussen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: