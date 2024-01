Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk müsse um ein Aktienpaket im Wert von rund 56 Milliarden Dollar bangen. Grund dafür sei das jüngste Urteil einer Richterin im US-Bundesstaat Delaware. Sie habe davon gesprochen, dass Musk unter unfairen Umständen zu seinen Tesla-Aktienoptionen gekommen sei. Das Papier habe am Dienstag infolge der News drei Prozent im nachbörslichen US-Handel verloren.Tesla habe seinem CEO bereits 2018 Aktienoptionen in Aussicht gestellt, wenn das Unternehmen ambitionierte Ziele bei Börsenwert und Geschäftszahlen erreiche. Richterin Kathaleen McCormick habe befunden, dass Musk bei der Vereinbarung des Plans zu viel Einfluss im Hintergrund gehabt habe, als dass man von einem fairen Verfahren sprechen könne.Die Richterin habe in ihrem Urteil mehrere Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel, ob es ernsthafte Verhandlungen zwischen Musk und Tesla über das Ausmaß der Vergütung gegeben habe oder, ob es überhaupt nötig gewesen sei, Musk ein derart großes Paket zu bieten.Letztere habe McCormick "die 55,8-Milliarden-Dollar-Frage" genannt, die der Tesla-Verwaltungsrat sich nie gestellt habe, vielleicht auch wegen Musks "Superstar-Anziehungskraft". Durch die Vereinbarung sollte seine Tesla-Beteiligung auf bis zu 28,3 Prozent stiegen. Dabei habe Musk zu diesem Zeitpunkt bereits ein Anteil von 21,9 Prozent an dem US-Unternehmen gehört, habe die Richterin zu bedenken gegeben.Der Markt scheine derzeit nicht davon auszugehen, dass das Urteil gegen Musk in höherer Instanz Bestand haben werde. Andernfalls hätte die Tesla-Aktie im nachbörslichen Handel steigen, statt fallen müssen, da sich das Risiko einer Kapitalerhöhung durch die Ausübung von Musks Optionen in diesem Szenario deutlich verringert, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link