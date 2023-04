Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unter den reinen Elektroautobauern sei Tesla nach wie vor die Nummer Eins. Über 420.000 Stromer habe der Konzern im ersten Quartal des Jahres ausgeliefert. Rekord! Doch CEO Elon Musk genüge das nicht. Nicht nur wolle er die Stückzahlen bis 2030 auf etwa 20 Millionen deutlich steigern, Musk wolle einen weiteren Geschäftszweig aufbauen, der sogar das Niveau des Autogeschäfts erreichen solle.Konkret habe Tesla den Bau einer Batteriefabrik in Shanghai angekündigt. Jedoch sollten dort nicht etwa Akkus für die Tesla-Stromer, sondern sogenannte Megapack-Batterien gefertigt werden. Hierbei handele es sich um große Lithium-Ionen-Batterien, die als Energiespeicher dienen sollten. Tesla betreibe zu diesem Zweck bereits ein Werk in Kalifornien.Mit dem Bau der Fabrik solle laut Tesla im dritten Quartal begonnen werden. Die Produktion solle dann im zweiten Quartal 2024 anlaufen. Die geplante Kapazität werde zu Beginn rund 40 Gigawattstunden oder 10.000 Einheiten jährlich erwartet. Die Megapacks könnten unter anderem dazu beitragen, Strom von Solar- und Windparks zwischen zu speichern, Stromnetze zu stabilisieren und Reserveenergie für Gebäude zu liefern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: