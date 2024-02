Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

185,00 EUR -0,58% (16.02.2024, 16:29)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

200,73 USD +0,14% (16.02.2024, 16:15)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Laut den jüngsten SEC-Filings habe Elon Musk seine Beteiligung an Tesla in den letzten Monaten deutlich aufgestockt. Derzeit würden sich rund 20,5% aller Aktien des EV-Herstellers im Gegenwert von circa 120 Mrd. USD in Musks Besitz befinden. Der CEO könnte aber noch längst nicht genug haben und weiter zukaufen.Noch im Mai 2023 habe der Anteil von Elon Musk an Tesla "nur" 13% betragen, er habe seine Position seitdem also massiv aufgestockt. Konkret bestehe Musks Anteil aus 411,06 Mio. Tesla-Stammaktien sowie Optionen zum Kauf von 303,96 Mio. Aktien, die innerhalb von 60 Tagen nach dem 31. Dezember ausübbar seien. Damit habe er zwar eine große Beteiligung an dem US-Konzern, doch sie sei schon einmal größer gewesen. Bevor Musk einen großen Teil seiner Aktien verkauft habe, um für 44 Mrd. USD den Kurznachrichtendienst Twitter (heute X) zu erwerben, seien rund 22% der Tesla-Anteile in seinem Besitz gewesen.Die SEC-Meldung zeige, dass Musk nicht weit davon entfernt sei, den von ihm angestrebten Anteil von 25% zu erreichen. "Ich fühle mich unwohl dabei, Tesla zu einem führenden Unternehmen in den Bereichen KI und Robotik zu machen, ohne etwa 25 Prozent Stimmrechtskontrolle zu haben. Genug, um Einfluss zu nehmen, aber nicht so viel, dass ich nicht überstimmt werden kann", habe Musk Anfang des Jahres per X mitgeteilt.Musk sei in den letzten Monaten ein heimlicher Käufer der Tesla-Aktie gewesen und könnte seine Beteiligung weiter erhöhen, was für steigende Kurse spreche. "Der Aktionär" habe bereits vor der Veröffentlichung der SEC-Filings auf eine Bodenbildung hingewiesen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: