Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Vor nicht allzu langer Zeit habe die Börse nicht genug von Tesla bekommen, doch nun würden die Anleger weiterhin ihre Aktien fast schon panikartig auf den Markt schmeißen. Am Dienstag sei das Papier des Elektroautobauers nach enttäuschenden Q4-Auslieferungszahlen um 12% auf den tiefsten Stand seit Herbst 2020 gefallen. Für die ARK-Gründerin Cathie Wood die nächste tolle Kaufchance. Sie habe am Dienstag ihren Portfolios weitere 176.000 Tesla-Aktien hinzugefügt. Seit dem 3. Oktober habe sie nun insgesamt 938.000 Anteilscheine erworben. In diesem Zeitraum habe Tesla 73% an Wert verloren. Anders als Wood befürchte der Markt offensichtlich, Tesla könnte im immer härter werdenden Wettbewerb auf der Strecke bleiben.Buy the Dip sei die eine (richtige) Sache. Die andere Sache sei, sich permanent gegen den Markt zu stellen. Das bringe, man sehe es bei Wood, immense Verluste ein, die erst einmal wieder aufgeholt werden müssten. Die ARK-Gründerin, einst einer der Top-Stars in der Investmentszene, greife wieder und wieder ins fallende Messer und verursache ihren Anlegern immer neue Schmerzen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:103,36 EUR +0,94% (04.01.2023, 11:53)