Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

722,30 EUR +0,24% (20.07.2022, 09:44)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

726,30 EUR +1,97% (20.07.2022, 09:30)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

736,59 USD +2,07% (19.07.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Bundesverband der Verbraucherzentralen werfe dem E-Auto-Hersteller Tesla irreführende Werbung zu CO2-Emissionen und mangelnde Aufklärung der Käufer beim Datenschutz vor. Der Verband habe den Konzern deshalb vor dem Landgericht Berlin verklagt, wie der VZBV am Dienstag mitgeteilt habe.Das Gericht habe den Eingang der Klage (Az 52 O 242/22) bestätigt. Von Tesla habe es zunächst keine Reaktion gegeben.Die Verbraucherzentrale kritisiere insbesondere den sogenannten Wächtermodus der Autos. Mit diesem würden geparkte Tesla-Fahrzeuge per Kamera ihre Umgebung überblicken. "Der Wächtermodus von Tesla soll dem Schutz des Fahrzeugs dienen", so VZBV-Rechtsexperte Heiko Dünkel. "Dabei verschweigt Tesla aber, dass eine datenschutzkonforme Nutzung praktisch unmöglich ist."Demnach bräuchten Nutzerinnen und Nutzer eigentlich stets eine Einwilligungserklärung sämtlicher Passanten, die an dem geparkten Auto vorbeilaufen würden. Dass der Wächtermodus trotz großer Datenschutzmängel zugelassen worden sei, weise auf Lücken bei den Zulassungsverfahren für automatisierte Fahrfunktionen hin.Direkte Auswirkungen auf die Aktie von Tesla habe dies aber nicht. Das Papier sei am Dienstag mit einem Plus von mehr als zwei Prozent auf 736,59 Dollar aus dem Handel gegangen. Spannend werde es am Abend. Nachbörslich veröffentliche Tesla seien Zahlen zum zweiten Quartal. Kann Tesla positiv überraschen, rückt der nächste Widerstand bei 762 Dollar wieder in den Fokus, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link