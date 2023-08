Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des E-Auto-Bauers Tesla gehöre am Montag zu den Top-Gewinnern im US-Technologiewerte-Index NASDAQ 100. Mit einem Kursplus von mehr als sechs Prozent könne sie einen Teil der deutlichen Verluste seit Anfang August ausgleichen. Den nötigen Rückenwind dafür liefere ein bullisher Analystenkommentar.Analyst Ben Kallo von der US-Investmentgesellschaft Baird hat sein "outperform"-Rating für die Tesla-Aktie mit einem fairen Wert von 300 Dollar am Montag bestätigt. Zudem setze er die Papiere des E-Auto-Herstellers nun auf die Auswahlliste "Best Ideas".Preissenkungen und deren Auswirkungen auf die Margen, die zuletzt auf der Aktie gelastet hätten, dürften zwar auch im zweiten Halbjahr ein Thema bleiben. Gleichzeitig verweise Kallo aber auch auf diverse potenzielle Kurskatalysatoren. Konkret nenne er die bevorstehende Markteinführung des Cybertrucks und den Ausbau der Funktionen im Bereich autonomes Fahren ("Full Self Driving").Weiteres Potenzial sehe der Analyst zudem unter anderem durch den Ausbau des Energiegeschäfts, die Eroberung neuer Märkte und einen möglichen KI-Event, bei dem der Tech-Konzern neue, auf künstlicher Intelligenz basierende Funktionen und Produkte präsentieren könnte.Die Sorgen um die Profitabilität würden dank der positiven Analystenstimme am Montag wieder etwas in den Hintergrund treten. Dank dem kräftigen Kursplus kann sich die Aktie auch wieder etwas vom Stopp des AKTIONÄR bei 195 Euro absetzen. Investierte Anleger bleiben dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link