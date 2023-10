NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

261,16 USD +5,93% (04.10.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Trotz enttäuschender Auslieferungszahlen halte Tesla-CEO Elon Musk an seinem Jahresziel fest. Der Elektroauto-Pionier wolle 2023 1,8 Mio. Fahrzeuge verkaufen. Grund genug für die kanadische Bank RBC, ihre Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie zu erneuern. Analyst Tom Narayan sehe für sie das Potenzial bis 305 USD.Weitaus pessimistischer habe sich JPMorgan im Anschluss an die Auslieferungszahlen geäußert. Analyst Ryan Brinkman habe seine Ergebnisschätzungen gesenkt. Er sehe Rückschlagrisiken für die Aktien, da der Konsens für das operative Ergebnis weiteren Korrekturbedarf habe. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie laute 135 USD. Und UBS-Analyst Joseph Spak halte 290 USD für die Tesla-Aktie für machbar.Die Bären würden wohl sich angesichts der letzten Preissenkungen auf die schwächeren Auslieferungen konzentrieren und die Nachfrage nach den Elektroautos von Tesla in Frage stellen. Die Bullen würden auf die Produktionsausfälle hinweisen, die aufgrund der Umstellung der Produktionswerke zu Stande gekommen sei. Der Fokus liege auf den Finanzergebnissen, die am 18. Oktober bekannt gegeben würden. Anleger würden darüber hinaus Updates zum Cybertruck und der Full Self-Driving-Technologie (FSD) erwarten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:246,55 EUR -0,78% (05.10.2023, 09:25)