Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

124,16 EUR +1,04% (23.01.2023, 12:41)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

133,42 USD +4,91% (20.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am Mittwoch nach US-Börsenschluss sei es soweit: Der US-Elektroautobauer melde dann die Geschäftszahlen für das vierte Quartal. Der Fokus dürfte dabei v.a. auf den Margen liegen. Mehrere langjährige Tesla-Investoren seien derweil weiter überzeugt und hätten im Vorfeld ihre Position aufgestockt oder angekündigt das zu tun.So habe etwa Cathie Wood über ihre Investmentgesellschaft ARK Invest bis zum 19. Januar insgesamt 800.000 Aktien des Elektroautobauers gekauft. Zudem habe Wood auch nicht mit Lob für den Konzern gespart. Auch Leo KoGuan, einer der größten Einzelaktionäre, habe an seit letztem Jahr 1 Mrd. USD in Tesla investiert gegeben und erst zum Ende letzter Woche 200.000 Stücke eingesammelt zu haben. Unabhängig von den Quartalszahlen plane er zudem eine weitere Million Aktien zu kaufen.Deutlich relevanter für den weiteren Kursverlauf würden derweil die Zahlen selbst sein. Wegen der Preissenkungen in den vergangenen Monaten, dürften die Anleger mit Spannung auf die Entwicklung der Margen schauen. Die Rabatte würden sich zwar überwiegend im aktuellen Quartal bemerkbar machen, da Preisnachlässe in den meisten Märkten erst in diesem Jahr durchgeführt worden seien. In China würden Kunden die Fahrzeuge aber bereits seit Ende Oktober zu niedrigeren Preisen kaufen. Die Experten würden vorerst noch keine Margenprobleme erwarten. Der Konsens für die Nettomarge liege laut Bloomberg mit 15,1% nur minimal unter den 15,3% des dritten Quartals. Die Preissenkungen schienen derweil ihre Wirkung zu zeigen, die Verkaufszahlen seien in der Folge nach oben geschossen. Zudem gerate die Konkurrenz zunehmend unter Druck.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: