Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

110,00 EUR +3,54% (09.01.2023, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

113,06 USD +2,47% (09.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie :

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Wo liege die Wahrheit? Bullen würden träumen, dass der US-Elektroautobauer unbeirrt in großen Schritten weiter wachse, doch Bären würden die Prognosen lächerlich finden.Was sei Tesla wirklich wert? Ob Tesla die sechsfach so hohe Marktkapitalisierung wie BMW rechtfertige, hänge viel von der Anzahl der verkauften Autos ab. Zuletzt habe die Nachfrage in wichtigen Märkten geknirscht, worauf der US-Konzern mit Preissenkungen z.B. in China reagiert habe.Würden aber solche Rabatte reichen, um Verfolger wie BYD, BMW und Porsche abzuschütteln und weiter rasant zu wachsen? Bullen wie "Big Tesla" würden Anfang Januar erneut Prognosen einer Verzehnfachung des Absatzes bis 2030 twittern. ARK Invest glaube weiterhin, dass schon 2026 der Absatz mindestens auf 10 Mio. Elektroautos steige.Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: