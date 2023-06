NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

256,60 USD -3,03% (23.06.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Mark Delaney von Goldman Sachs:Mark Delaney, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) von "buy" auf "neutral" herab.Die Aktie habe am Freitag mit einem Minus von 3% auf 253,18 USD geschlossen. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um 108% gestiegen sei, spiegele sie Goldmans positive langfristige Einschätzung des Wachstumspotenzials und der Wettbewerbspositionierung von Tesla besser wider, so der Analyst in einer Research Note. Die Firma sage, dass der Markt der Aktie mehr Kredit für die längerfristigen Möglichkeiten des Unternehmens gebe und sei sich des schwierigen Preisumfelds für Neufahrzeuge bewusst, das die Bruttomarge von Tesla in diesem Jahr weiter belasten werde.Goldman sei der Ansicht, dass die tendenziell niedrigeren Preise für Neufahrzeuge und das nachlassende Angebot an bzw. die Nachfrage nach Autos in der Branche Tesla Gegenwind bescheren würden. Tesla sei jedoch gut positioniert, um eine starke Wettbewerbsposition auf dem Markt für Elektrofahrzeuge aufrechtzuerhalten, "wie die Aktivitäten in Bereichen wie der Plattform der dritten Generation und der Software zeigen."Mark Delaney, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Tesla von "buy" auf "neutral" herab und erhöht das Kursziel von 185 auf 248 USD. (Analyse vom 25.06.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:229,70 EUR -2,46% (26.06.2023, 13:02)