NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

274,43 USD -0,76% (07.07.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Philippe Houchois von Jefferies & Co:Philippe Houchois, Analyst von Jefferies & Co, erhöht das Kursziel für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) von 185 auf 265 USD.Das Unternehmen schließe sich der Konsensmeinung an, wonach das zweite Quartal eine Talsohle bei der Bruttomarge im Automobilsektor darstellen werde, und nehme "bescheidene Anhebungen" seiner Schätzungen für 2023 vor, wobei es hinzufüge, dass die Aufwärtsentwicklung dieser Schätzungen davon abhänge, ob Tesla eigene Batterien auf den Markt bringe.Während das Unternehmen feststelle, dass es Tesla in erster Linie als "einen überlegenen, softwaregestützten ROIC-Hersteller" bewerte, füge der Analyst hinzu, dass die jüngsten Entwicklungen auch eine Verschiebung der Bewertungstreiber nahelegen würden, wobei Teslas früher Fokus auf KI-basierte Autonomie "hervorsteche".Philippe Houchois, Analyst von Jefferies & Co, bewertet die Aktie von Tesla weiterhin mit "hold". (Analyse vom 10.07.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:251,65 EUR +0,58% (10.07.2023, 12:32)