Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

222,85 EUR +0,79% (22.11.2023, 12:19)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

241,20 USD +2,38% (21.11.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die PKW-Neuzulassungen in der Europäischen Union (EU) hätten im Oktober um 14,6 Prozent zugelegt. Novum dabei, erstmals hätten rein elektrisch betriebene Fahrzeuge die mit Diesel betriebenen Motoren hinter sich gelassen.Während der deutsche Automarkt eher schwächle und auf gerade mal einen Zuwachs von 4,9 Prozent komme, würden die Neuzulassungen in Frankreich, Italien und Spanien in einer Spanne von 18 bis 21,9 Prozent zulegen.Insbesondere Elektroautos hätten einen Boom erlebt, so seien im Oktober 36,3 Prozent mehr E-Autos zugelassen worden als ein Jahr zuvor. Dabei scheinen Verbraucher vermehrt auf Tesla zu setzen - der Marktanteil der Amerikaner verdoppelte sich auf 1,7 Prozent, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". E-Autos gehöre die Zukunft. Dank Klimaschutz und dem Verbot von Verbrenner-Aus nach 2035 dürften sich die Marktanteile bei den E-Autos weltweit stark erhöhen, davon sollten die E-Autogiganten Tesla und BYD überproportional profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: