Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

169,48 EUR +0,61% (26.01.2024, 11:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

182,63 USD -12,13% (25.01.2024, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel sei am Donnerstag um mehr als zwölf Prozent abgestürzt. Elon Musk habe bei der Quartalszahlen-Präsentation am Mittwochabend davor gewarnt, dass sich das Umsatzwachstum in diesem Jahr trotz Preissenkungen langsamer entwickeln könnte. Auch die Analysten hätten sich angesichts der News wenig optimistisch gezeigt.Musk habe am Mittwoch gesagt, dass das Wachstum "beträchtlich geringer" sein werde. Tesla wolle sich auf die nächste Generation von Elektrofahrzeugen fokussieren, die preiswerter sein solle. Das neue Modell Redwood solle ab der zweiten Hälfte von 2025 in Texas produziert werden und für den nächsten Boom bei den Auslieferungszahlen sorgen.Die Tesla-Aktie habe den stärksten prozentualen Tagesverlust seit mehr als einem Jahr verzeichnet, der Börsenwert des Unternehmens sei in wenigen Stunden um circa 80 Mrd. Dollar gesunken. Im Vergleich zum Jahresbeginn sei Tesla nun sogar über 200 Mrd. Dollar weniger wert."Die Schlagzeilen sind im Wesentlichen von schlecht auf noch schlechter umgeschwenkt", hätten die Analysten von TD Cowen gesagt und angemerkt, dass der Umsatz und der Gewinn des vierten Quartals ebenfalls unter den Erwartungen gelegen hätten.Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi sei sogar noch einen Schritt weitergegangen und habe behauptet, dass Tesla zunehmend wie ein traditionelles Autounternehmen aussehe.Die schwächer als erwarteten Zahlen und auch der Ausblick hätte die Anleger enttäuscht. Es würden derzeit die positiven Impulse fehlen, damit die Tesla-Aktie aus ihrer Abwärtsspirale ausbrechen könnte.Ein Einstieg drängt sich nach wie vor erst einmal nicht auf, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2024)